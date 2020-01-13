Количество пострадавших в результате прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza выросло

Фото: место прорыва трубы (facebook.com/e.opanasenko)

В Киевтеплоэнерго сообщили о девяти пострадавших

В результате прорыва трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza возросло число пострадавших до девяти человек. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, во время оперативного брифинга после аварии теплотрассы главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода, сообщил, что у него есть информация о девяти пострадавших.

"По нашей информации девять человек с легкими ожогами", - отметил главный инженер.

Как уточнил заместитель руководителя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, часть людей из числа пострадавших была недалеко от места прорыва трубы, а часть были в маршрутке, которая также оказалась на месте прорыва теплосети.

"Пострадавших увезли в Киевскую клиническую больницу, в областную больницу... Это та информация по потерпевших, которая у нас есть. Сейчас работают медики, оказывают помощь", - сказал он.

Напомним, в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды. Движение транспорта по улице Антоновича частично ограничено.

Как сообщается, спасатели вынесли из здания потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Ее передали работникам медицинской службы.

Кроме того, спасатели эвакуировали из маршрутного такси четыре пассажира, а также трех граждан из троллейбуса, который был рядом.