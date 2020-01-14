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У Китаї автобус провалився під асфальт, є загиблі та постраждалі

Новини » В світі     14.01.2020 - 09:32
У Китаї автобус провалився під асфальт, є загиблі та постраждалі
Фото з місця події (AFP)

Інцидент стався після обвалу асфальту в місці, де знаходилася вигрібна яма

У Китаї автобус провалився під асфальт після обвалу в місці, де знаходилася вигрібна яма, в результаті чого 6 людей загинули та 16 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, інцидент стався в понеділок увечері біля лікарні у Сініні, столиці провінції Цинхай.

Також зазначається, що в останні роки в Китаї було зареєстровано кілька подібних провалів з жертвами.

Нагадаємо, вчора в Києві стався прорив труби на вул. Антоновича в районі ТРЦ Ocean Plaza. В результаті події торговий центр затоплений, а рух в районі аварії було перекрито.

В результаті прориву труби гаряча вода потрапила також у магазин Ашан і перший поверх ТРЦ Ocean Plaza, відвідувачів евакуювали. Відзначається, що постраждали дев'ять осіб.

Крім цього, в яму, де стався обвал, впала маршрутка, в якій перебували пасажири. Їх незабаром евакуювали рятувальники. Обійшлося без жертв.

Також РБК-Україна писало, що 5 листопада 2019 року в центрі Києва на вулиці Шота Руставелі стався прорив труби з гарячою водою. В результаті прориву на дорозі утворилася яма, куди провалився автомобіль.

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