Кіт у наволочці, пес і папуга: як рятували тварин після ракетного удару по Києву

Після масованої атаки на Київ у ніч на 31 липня, рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого житлового будинку. Їм вдається знаходити живих не лише людей, а й тварин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У п’ятницю, 1 серпня, ДСНС повідомила, що з-під бетонних уламків на шостому поверсі вдалося дістати наляканого, але живого кота. Іншого пухнастика врятували напередодні - його родина загинула, але сам він вижив і тремтів, ховаючись серед уламків.

Серед врятованих - папуги, кролик і собака. Усі вони були дезорієнтовані, перелякані, але живі.

Врятовані з-під завалів у Києві тварини (фото: ДСНС)

Як шукають тварин

Зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group розповіли, що у зруйнованому під’їзді залишалося щонайменше 12 котів, пес і папуга. Деякі ховалися під ваннами, за диванами чи навіть у наволочках.

Частину тварин уже повернули господарям, інших - передали рідним або відправили до ветклінік. Один із котиків, що довго переховувався у воді під уламками скла, нині отримує допомогу лікарів.