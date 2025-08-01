Кіт у наволочці, пес і папуга: як рятували тварин після ракетного удару по Києву
Після масованої атаки на Київ у ніч на 31 липня, рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого житлового будинку. Їм вдається знаходити живих не лише людей, а й тварин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У п’ятницю, 1 серпня, ДСНС повідомила, що з-під бетонних уламків на шостому поверсі вдалося дістати наляканого, але живого кота. Іншого пухнастика врятували напередодні - його родина загинула, але сам він вижив і тремтів, ховаючись серед уламків.
Серед врятованих - папуги, кролик і собака. Усі вони були дезорієнтовані, перелякані, але живі.
Врятовані з-під завалів у Києві тварини (фото: ДСНС)
Як шукають тварин
Зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group розповіли, що у зруйнованому під’їзді залишалося щонайменше 12 котів, пес і папуга. Деякі ховалися під ваннами, за диванами чи навіть у наволочках.
Частину тварин уже повернули господарям, інших - передали рідним або відправили до ветклінік. Один із котиків, що довго переховувався у воді під уламками скла, нині отримує допомогу лікарів.
Ракетний удар по Києву 31 липня
У ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, випустивши ракети та дрони-камікадзе. Ціллю стали житлові квартали - ворог бив по спальних районах столиці.
Найбільше постраждали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський та Шевченківський райони. У Святошинському ракета влучила прямо в багатоповерхівку - зруйновано під’їзд. На місці досі тривають рятувальні роботи.
Кількість загиблих зросла до 31. Серед жертв - п’ятеро дітей. Найменшій дитині було лише 2 роки. Поранення дістали десятки людей, зокрема поліцейські, які приїхали на виклик.
Загалом внаслідок атаки пошкоджено понад 100 об'єктів - серед них житлові будинки, лікарні, дитячі садки, університети.
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