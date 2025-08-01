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Кот в наволочке, пес и попугай: как спасали животных после ракетного удара по Киеву

Пятница 01 августа 2025 14:12
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Кот в наволочке, пес и попугай: как спасали животных после ракетного удара по Киеву Фото: Спасенные из-под завалов в Киеве животные (ГСЧС)
Автор: Татьяна Веремеева

После массированной атаки на Киев в ночь на 31 июля, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного жилого дома. Им удается находить живых не только людей, но и животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В пятницу, 1 августа, ГСЧС сообщила, что из-под бетонных обломков на шестом этаже удалось достать напуганного, но живого кота. Другого пушистика спасли накануне - его семья погибла, но сам он выжил и дрожал, прячась среди обломков.

Среди спасенных - попугаи, кролик и собака. Все они были дезориентированы, испуганы, но живы.

Спасенные из-под завалов в Киеве животные (фото: ГСЧС)

Как ищут животных

Зоозащитники из Kyiv Animal Rescue Group рассказали, что в разрушенном подъезде оставалось по меньшей мере 12 котов, пес и попугай. Некоторые прятались под ваннами, за диванами или даже в наволочках.

Часть животных уже вернули хозяевам, других - передали родным или отправили в ветклиники. Один из котиков, который долго скрывался в воде под осколками стекла, сейчас получает помощь врачей.

Ракетный удар по Киеву 31 июля

В ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, выпустив ракеты и дроны-камикадзе. Целью стали жилые кварталы - враг бил по спальным районам столицы.

Больше всего пострадали Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы. В Святошинском ракета попала прямо в многоэтажку - разрушен подъезд. На месте до сих пор продолжаются спасательные работы.

Количество погибших возросло до 31. Среди жертв - пятеро детей. Самому маленькому ребенку было всего 2 года. Ранения получили десятки людей, в том числе полицейские, которые приехали на вызов.

Всего в результате атаки повреждено более 100 объектов - среди них жилые дома, больницы, детские сады, университеты.

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