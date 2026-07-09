Кислиця розповів, як Мединський на переговорах згадував про "турецькі і шведські війни"

"Аудіоспам" від російської делегації

За словами дипломата, стамбульські зустрічі були переповнені зайвими розмовами. Російська сторона постійно вдавалася до лекцій та власних наративів.

"Загалом ті стамбульські зустрічі були захаращені таким "аудіоспамом", коли з боку російської сторони неслося дуже багато лекцій, наративів", - розповів Сергій Кислиця.

На запитання журналіста, чи йшлося про печенігів і половців, дипломат уточнив, які саме теми піднімав Мединський.

"Турецькі, шведські війни, хто кому що там зробив… Мединський дуже багато часу оприділяв всяким історичним екскурсам, і для нього це дуже важливо, хоча ми пам'ятаємо всі проблеми з його диссертаціями і плагіатами. Тому таке, чим би дитя не тішилося", - зазначив Кислиця.

Як діяла українська делегація

Кислиця пояснив, що українська сторона заздалегідь домовилася про спільну тактику поведінки під час таких розмов.

"У нас була дуже злагоджена робота нашої делегації, ми ще тоді домовилися про те, що ми не будемо втягуватися в ці історичні дискусії, що ми дамо росіянам виговоритися і тоді вже робитимемо спробу повертатися до суті питання", - розповів дипломат.

Раніше повідомлялося про перебіг перемовного процесу між Україною та Росією.

За словами Кислиці, у 2026 році відбулося кілька раундів перемовин:

дві зустрічі пройшли в Абу-Дабі;

одна повноцінна трьохстороння зустріч відбулася в Женеві;

окремо проходили двосторонні зустрічі, коли керівники делегацій зустрічалися без інших сторін.

Крім того, паралельно велася додаткова робота. За словами дипломата, значну частину цієї діяльності виконував секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Дипломат зазначив, що принципова відмінність 2026 року полягає в тому, що ще до початку іранської кампанії перемовини вже мали формат повноцінних трьохсторонніх зустрічей.