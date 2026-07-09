Кислица рассказал, как Мединский на переговорах упоминал о "турецких и шведских войнах"

"Аудиоспам" от российской делегации

По словам дипломата, стамбульские встречи были переполнены излишними разговорами. Российская сторона постоянно прибегала к лекциям и собственным нарративам.

"В целом те стамбульские встречи были загромождены таким "аудиоспамом", когда со стороны российской стороны неслось очень много лекций, нарративов", - рассказал Сергей Кислица.

На вопрос журналиста, говорилось ли о печенегох и половцах, дипломат уточнил, какие именно темы поднимал Мединский.

"Турецкие, шведские войны, кто кому что там сделал… Мединский очень много времени уделял всяким историческим экскурсам, и для него это очень важно, хотя мы помним все проблемы с его диссертациями и плагиатами. Поэтому такое, чем бы ребенок не радовался", - отметил Кислица.

Как действовала украинская делегация

Кислица объяснил, что украинская сторона заранее договорилась о совместной тактике поведения в ходе таких разговоров.

"У нас была очень слаженная работа нашей делегации, мы еще тогда договорились о том, что мы не будем вовлекаться в эти исторические дискуссии, что мы дадим россиянам выговориться и тогда уже попытаемся возвращаться к сути вопроса", - рассказал дипломат.

Ранее сообщалось о ходе переговорного процесса между Украиной и Россией.

По словам Кислицы, в 2026 году состоялось несколько раундов переговоров:

две встречи прошли в Абу-Даби;

одна полноценная трехсторонняя встреча состоялась в Женеве;

отдельно проходили двусторонние встречи, когда руководители делегаций встречались без других сторон.

Кроме того, параллельно велась дополнительная работа. По словам дипломата, большую часть этой деятельности выполнял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Дипломат отметил, что принципиальное отличие 2026 года состоит в том, что еще до начала иранской кампании переговоры уже имели формат полноценных трехсторонних встреч.