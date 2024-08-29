Кислиця на Радбезі ООН назвав два рішення, що прискорять завершення російського терору

Україна закликала держави-партнери зняти обмеження на далекобійні удари по військових цілях на території РФ наданим озброєнням. Також Київ заохочує союзників збивати російські ракети та дрони біля свого повітряного простору.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter -акаунт (X).

Дипломат в ході виступу в Радбезі у Нью-Йорку звернувся до членів ООН та партнерів та зазначив, що ці два "конкретні рішення", розгляд яких ініціює Україна, дозволить "швидше покласти край російському терору".

"По-перше, визнати право України на дальні удари по всіх законних військових цілях на території Росії. По-друге, задіяти засоби протиповітряної оборони партнерів для збивання ракет і безпілотників поблизу їх повітряного простору", - сказав він.

Також постпред України в ООН наголосив, що жоден з цих кроків "не є ескалаційним".

"Навпаки, вони стримають Росію, зменшать терор і кількість жертв", - акцентував дипломат.

Заклики України щодо зняття "табу" на удари по цілях у РФ

Нагадаємо, Україна вже тривалий час закликає країни-партери до скасування встановлених обмежень з боку держав Заходу на застосування їх озброєння для завдання ударів по військових цілях углибині території РФ.

Нещодавно цей заклик повторив президент України Володимир Зеленський. Це сталося після масованого ракетно-дронового обстрілу з боку Росії 26 серпня, коли силами і засобами ППО ЗСУ вдалося знищити 102 ракети та 99 безпілотників загарбників.

Додамо, що у Вашингтоні відреагували на відповідний заклик Зеленського, та зазначили, що США продовжать обговорювати з Україною питання зняття обмежень на далекобійні удари по РФ. За словами координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, такий діалог відбуватиметься у непублічному форматі.

Крім того, 27 серпня видання Politico писало, що Україна готується представити США список цілей на території Росії для далекобійних ударів.