Україна надасть США список цілей на території РФ для далекобійних ударів, - Politico

Українська влада готується представити високопосадовцям національної безпеки США список цілей великої дальності на території Росії, які ЗСУ можуть вразити, якщо Вашингтон зніме обмеження на постачання американської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як зазначає видання, Україна використовує цей список як ще одну спробу переконати Вашингтон зняти обмеження на використання американської зброї проти Росії. Хоча Україна раніше надала США деякі зі своїх потенційних цілей на Росії, цей список, як передбачається, буде більш конкретним.

За словами трьох анонімних джерел Politico, знайомих із діями України, міністр оборони України Рустем Умєров та глава офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак цього тижня відвідають Вашингтон і планують подати список адміністрації під час переговорів.

США вже кілька місяців заявляють, що зняття обмежень не матиме стратегічного значення у війні, оскільки Росія відсунула свої найважливіші цілі, включно з авіацією, від кордону і зробила їх недосяжними.

Але Київ визначив кілька важливих цілей, яких він може досягти за допомогою наданих США ракет, кажуть джерела. Він сподівається, що список зміцнить кампанію на переконання президента Джо Байдена змінити свою думку.

"Не повинно бути жодних обмежень на номенклатуру озброєнь для України, а терористи таких обмежень не мають, - заявив Зеленський 26 серпня. - Захисники життя не повинні стикатися з будь-якими обмеженнями на зброю".

Візит Умєрова та Єрмака готується на тлі того, що Україна продовжує наступ у Курській області та намагається подолати наслідки масованого ракетного удару Москви по її енергосистемі 26 серпня.

Прохання Києва

Українські чиновники давно лобіюють адміністрацію Байдена, щоб зняти обмеження на постачання зброї США, щоб військові могли легше проводити наступи на території Росії та відтісняти російські війська від кордону. Адміністрація США від початку війни заявляла, що вона стурбована тим, що зняття обмежень може спровокувати Росію на ще агресивніші атаки на Україну.

Хоча ескалація все ще викликає занепокоєння, адміністрація Байдена останнім часом наголошує на своїй впевненості в тому, що тактичної переваги мало, враховуючи, що Росія виводить свої активи із зони досяжності. Адміністрація також оцінює, що Україна недостатньо армійських тактичних ракетних систем - ракет великої дальності, які вона хоче використовувати - для удару по важливих цілях у Росії. Київ використовує багато з цих ракет у своїх наступах у Криму – битва, за оцінками адміністрації Байдена, йде добре для України. А США мають обмежений запас ATACM, які вони можуть використовувати для відправки в Україну.

Українські чиновники та законодавці наполягають на тому, що зняття всіх обмежень необхідне для військових дій країни, стверджуючи, що це надасть її військовим більшу свободу дій для ведення бойових дій із Росією.

Візит до Вашингтона

Як зазначає Politico, неясно, коли саме Умєров та Єрмак прибудуть до Вашингтона і які ще зустрічі вони планують провести у США. Під час попередніх таких поїздок українські чиновники зустрічалися з радником з національної безпеки Джейком Салліваном та міністром оборони Ллойдом Остіном.

На брифінгу для журналістів 26 серпня представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що у політиці США щодо обмежень "ніяких змін" не відбулося.

"Це не нове бажання президента Зеленського, у жодному разі", - сказав він. "Але, як я вже багато разів говорив, ми продовжимо розмови з українцями, але ми збираємося зберегти їх в таємниці".

Деякі українські законодавці та чиновники кажуть, що бачили ознаки того, що дехто в адміністрації Байдена розглядає можливість зняття обмежень найближчими днями. Анонімний конгресмен від демократів, обізнаний з розмовами, також сказав, що адміністрація розглядає запит Києва.

Білий дім не заявляв, що розглядає будь-який план щодо зміни своєї політики.

Зеленський та Байден говорили телефоном 25 серпня, але конкретно не обговорювали прохання зняти обмеження, заявив офіційний представник США. Але два лідери говорили ширше про прохання Києва про те, щоб США відправили додаткову зброю великої дальності. Вони також говорили про просування Росії в Покровську та стратегію України щодо протидії наступу та одночасну спробу просунутися в Курській області.

Після дзвінка Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Києву на суму 125 млн доларів. У той же день США також оголосили про запровадження додаткових санкцій проти Росії.

За словами американського чиновника, Київ та Вашингтон ведуть переговори про особисту зустріч Байдена та Зеленського на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного місяця, пише Politico.