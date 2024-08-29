Кислица на Совбезе ООН назвал два решения, которые ускорят завершение российского террора

Украина призвала государства-партнеры снять ограничения на дальнобойные удары по военным целям на территории РФ переданным вооружением. Также Киев поощряет союзников сбивать российские ракеты и дроны возле своего воздушного пространства.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter -аккаунт (X).

Дипломат в ходе выступления в Совбезе в Нью-Йорке обратился к членам ООН и партнерам и отметил, что эти два "конкретных решения", рассмотрение которых инициирует Украина, позволит "скорее положить конец российскому террору".

"Во-первых, признать право Украины на дальние удары по всем законным военным целям на территории России. Во-вторых, задействовать средства противовоздушной обороны партнеров для сбивания ракет и беспилотников вблизи их воздушного пространства", - сказал он.

Также постпред Украины в ООН подчеркнул, что ни один из этих шагов "не является эскалационным".

"Напротив, они сдержат Россию, уменьшат террор и количество жертв", - акцентировал дипломат.

Призывы Украины по снятию "табу" на удары по целям в РФ

Напомним, Украина уже длительное время призывает страны-партеры отменить установленные ограничения со стороны государств Запада на применение их вооружения для нанесения ударов по военным целям в глубине территории РФ.

Недавно этот призыв повторил президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло после массированного ракетно-дронового обстрела со стороны России 26 августа, когда силами и средствами ПВО ВСУ удалось уничтожить 102 ракеты и 99 беспилотников захватчиков.

Добавим, что в Вашингтоне отреагировали на соответствующий призыв Зеленского и отметили, что США продолжат обсуждать с Украиной вопросы снятия ограничений на дальнобойные удары по РФ. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, такой диалог будет проходить в непубличном формате.

Кроме того, 27 августа издание Politico писало, что Украина готовится предоставить США список целей на территории России для дальнобойных ударов.