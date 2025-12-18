Кислиця провів консультації з Китаєм щодо припинення російської війни в Україні

Україна та Китай провели політичні консультації під час візиту першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці до Пекіну. Під час зустрічі обговорювалися в тому числі питання припинення російської війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Міністерства закордонних справ України.

Як сказано у повідомленні, Кислиця 18 грудня провів політичні консультації із заступником міністра закордонних справ Китаю Лю Бінєм. Зокрема сторони обговорили низку питань та підтвердили взаємну повагу до суверенітету та територіальної цілісності один одного.

"Сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, окреслили плани подальших контактів на вищому і високому рівнях, обговорили шляхи посилення торгівельно-економічної співпраці та проблематику взаємодії в рамках міжнародних організацій", - сказано у повідомленні.

Окремо відзначається, що пройшов "поглиблений обмін думками" щодо ситуації навколо російської збройної агресії проти України. Кислиця та Лю Бінь обговорили серед іншого також міжнародні зусилля щодо досягнення тривалого та сталого миру в Україні.