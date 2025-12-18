ua en ru
Кислица провел консультации с Китаем о прекращении российской войны в Украине

Украина, Четверг 18 декабря 2025 18:53
UA EN RU
Кислица провел консультации с Китаем о прекращении российской войны в Украине Фото: первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина и Китай провели политические консультации во время визита первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы в Пекин. Во время встречи обсуждались в том числе вопросы прекращения российской войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Министерства иностранных дел Украины.

Как сказано в сообщении, Кислица 18 декабря провел политические консультации с заместителем министра иностранных дел Китая Лю Бинем. В частности стороны обсудили ряд вопросов и подтвердили взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности друг друга.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили планы дальнейших контактов на высшем и высоком уровнях, обсудили пути усиления торгово-экономического сотрудничества и проблематику взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что прошел "углубленный обмен мнениями" по ситуации вокруг российской вооруженной агрессии против Украины. Кислица и Лю Бинь обсудили среди прочего также международные усилия по достижению длительного и устойчивого мира в Украине.

Фото: МИД Украины

Отметим, утром 18 декабря стало известно, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прибыл с визитом в Китай. Там он уже встретился с послом США в Китае Дэвидом Пердью.

Добавим, что недавно на фоне планов Евросоюза использовать замороженные российские активы для поддержки Украины в Китае заявили, что и в дальнейшем выступают против санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом Безопасности ООН. Но прямо против использования активов РФ Китай не высказался.

Украина Китай Война в Украине
