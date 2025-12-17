У Китаї відреагували на наміри ЄС використати заморожені російські активи для України
На тлі планів Євросоюзу використати заморожені російські активи для підтримки України в Китаї заявили, що й надалі виступають проти санкцій, які порушують міжнародне право і не схвалені Радою Безпеки ООН.
Про це сказав речник міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь, передає РБК-Україна з посиланням на Global Times.
Відповідаючи на запитання про те, чи може такий крок ЄС вплинути на довіру Китаю до європейського інвестиційного клімату, дипломат наголосив, що Пекін "послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не санкціоновані Радою Безпеки ООН".
Разом із тим речник КНР не дав прямої оцінки планам Євросоюзу щодо використання заморожених активів Росії і фактично уникнув відповіді на питання про можливі наслідки для фінансової системи ЄС.
"Усі сторони повинні створити позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів та політичного вирішення кризи в Україні, а не навпаки", - заявив дипломат.
Російські активи для допомоги Україні
Єврокомісія раніше запропонувала надати Україні репараційний кредит, який мав би фінансуватися за рахунок заморожених російських активів.
Для ухвалення потрібна одностайна підтримка країн ЄС, але проти такого кроку виступає Бельгія, де зосереджено близько 140 млрд євро російських активів.
Брюссель вимагає гарантій захисту для Euroclear від можливих ризиків, зокрема у разі санкцій з боку РФ.
Вчора стало відомо, що Єврокомісія запропонувала Бельгії розблокувати надання репараційного кредиту для України у розмірі 210 млрд євро, що фінансується за рахунок заморожених активів РФ. Однак Брюссель все ще не наважується на цей крок.
Рішення про "репараційний кредит" для України ЄС планує ухвалити на саміті 18-19 грудня.