Кислиця прилетів на переговори в Китай

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прибув із візитом до Китаю. Там він уже зустрівся з послом США в Китаї Девідом Пердью.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кислицю в соцмережі X .

"У Пекіні сьогодні насичений день. Дуже хороша бесіда з послом США в Китаї Девідом Пердью. Завжди приємно відчувати підтримку таких партнерів, як Сполучені Штати", - підкреслив перший заступник глави МЗС України.

Кислиця додав, що в центрі розмови були зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України та зміцнення українсько-американського партнерства.

Український чиновник не розкрив детальних планів свого візиту до Китаю.