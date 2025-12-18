Кислиця прилетів на переговори в Китай
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прибув із візитом до Китаю. Там він уже зустрівся з послом США в Китаї Девідом Пердью.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кислицю в соцмережі X.
"У Пекіні сьогодні насичений день. Дуже хороша бесіда з послом США в Китаї Девідом Пердью. Завжди приємно відчувати підтримку таких партнерів, як Сполучені Штати", - підкреслив перший заступник глави МЗС України.
Кислиця додав, що в центрі розмови були зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України та зміцнення українсько-американського партнерства.
Український чиновник не розкрив детальних планів свого візиту до Китаю.
Мирні переговори
Нагадаємо, Україна наразі продовжує активні переговори зі США щодо американського мирного плану.
У діалозі, зокрема, бере участь і перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.
Нещодавно відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією в Берліні. Такі переговори як у США, так і в Україні вважають результативними.
Зокрема, неназваний американський чиновник у коментарі західним ЗМІ розповів про те, що з Україною було погоджено "90%" усіх питань. Він зазначив, що таким результатом був задоволений президент США Дональд Трамп.
При цьому президент України Володимир Зеленський також зазначав, що в діалозі зі США є прогрес.
Очікується, що нові переговори українських та американських чиновників мають відбутися вже найближчими днями. Сьогодні, 18 грудня, Зеленський розповів, що українська делегація на шляху до США.