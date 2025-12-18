Кислица прилетел на переговоры в Китай
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прибыл с визитом в Китай. Там он уже встретился с послом США в Китае Дэвидом Пердью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кислицу в соцсети X.
"В Пекине сегодня насыщенный день. Очень хорошая беседа с послом США в Китае Дэвидом Пердью. Всегда приятно чувствовать поддержку таких партнеров, как Соединенные Штаты", - подчеркнул первый заместитель главы МИД Украины.
Кислица добавил, что в центре разговора были усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины и укрепление украинско-американского партнерства.
Украинский чиновник не раскрыл подробных планов своего визита в Китай.
Мирные переговоры
Напомним, Украина сейчас продолжает активные переговоры с США по поводу американского мирного плана.
В диалоге, в частности, принимает участие и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
Недавно состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией в Берлине. Такие переговоры как в США, так и в Украине считают результативными.
В частности, неназванный американский чиновник в комментарии западным СМИ рассказал о том, что с Украиной было согласовано "90%" всех вопросов. Он отметил, что таким результатом был доволен президент США Дональд Трамп.
При этом президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что в диалоге с США есть прогресс.
Ожидается, что новые переговоры украинских и американских чиновников должны состояться уже в ближайшие дни. Сегодня, 18 декабря, Зеленский рассказал, что украинская делегация на пути в США.