Кислица прилетел на переговоры в Китай

Фото: первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица и посол США в Китае Дэвид Пердью (x.com/SergiyKyslytsya)

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прибыл с визитом в Китай. Там он уже встретился с послом США в Китае Дэвидом Пердью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кислицу в соцсети X.

"В Пекине сегодня насыщенный день. Очень хорошая беседа с послом США в Китае Дэвидом Пердью. Всегда приятно чувствовать поддержку таких партнеров, как Соединенные Штаты", - подчеркнул первый заместитель главы МИД Украины. Кислица добавил, что в центре разговора были усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины и укрепление украинско-американского партнерства. Украинский чиновник не раскрыл подробных планов своего визита в Китай.