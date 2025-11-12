Кислица о переговорах в Стамбуле: РФ имела досье на украинцев и предлагала чаты в WhatsApp

Российская делегация на переговорах в Стамбуле не намеревалась обсуждать мир - представители Кремля отрицали украинскую идентичность, предлагали создавать чаты в WhatsApp и имели досье на каждого члена украинской делегации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The Times заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы.

По словам дипломата, российская сторона приходила на встречи "вооруженной" - с подробной информацией о каждом украинском переговорщике.

"Они прекрасно знают биографию каждого из нас и намеренно говорят провокационные и гадкие вещи", - отметил Кислица.

Он отметил, что даже когда перед ними сидели бывшие министры обороны, генералы и дипломаты, россияне отрицали украинскую национальность и пытались свести разговор к историческим спорам. Украинская делегация решила сосредоточиться исключительно на повестке дня, чтобы избежать провокаций.

Кислица также сообщил, что российская сторона не планировала обсуждать суть переговоров - ее целью было создание иллюзии конструктивного процесса, чтобы избежать усиления санкций со стороны США. Для этого они предлагали создавать "рабочие группы" и чаты в WhatsApp.

"В нормальных переговорах стороны излагают свои аргументы, ищут общие позиции. Мы даже не дошли до этого этапа", - подчеркнул дипломат.

Единственным предложением, которое россияне согласились рассмотреть, была двухчасовая пауза для сбора тел погибших на поле боя. Любые другие вопросы, включая временное прекращение огня, они отказывались обсуждать.

Кислица подытожил, что российские переговорщики действовали исключительно по указаниям Кремля.

"В диктатуре невозможно вести творческую дискуссию с людьми, которые представляют диктатора. Они приходят с жестким мандатом и должны защищать только его позицию".