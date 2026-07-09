Кислиця оцінив імовірність краху російської економіки

Він наголосив: якщо оцінювати об'єктивні реалії, то стає зрозуміло, що Росія не зможе виграти цю війну.

"І Путіну доводиться платити високу ціну, 30+ тисяч життів і санітарних втрат щомісяця. Можна, звичайно, "хорохоритися" і робити вигляд, що тобі це байдуже, але буде воно акумулюватися, акумулюватися з кожним місяцем", - зауважив Кислиця.

Він додав, що економічні проблеми ворога також будуть накопичуватися. Попри це, у Росії досі є достатньо ресурсів для забезпечення зброєю та боєприпасами своєї армії.

"Давайте не забувати, що це утворення, яке має глибинні корінні в радянській системі і навіть в царській Росії, де життя пересічних громадян нічого не вартувало", - наголосив Кислиця.

На його переконання, незабаром у країні-агресорці розпочнуться процеси перерозподілу майна. Влада буде відбирати і майно, і гроші - не тільки у тих росіян, які втекли із Росії, але і у бізнесів.

"Ви ж подивіться, що відбувається із наближеними до Ротенберга людьми. Тому тішитися думкою про те, що Росія раптом завалиться з точки зору економіки - це дуже далека перспектива. І для цього навряд чи є ресурс із нашого боку - дочекатися, коли у них буде економічний колапс", - підсумував Кислиця.