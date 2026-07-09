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Кислица оценил вероятность краха российской экономики

09:40 09.07.2026 Чт
2 мин
Есть ли у Украины шанс дождаться настоящего коллапса в РФ?
aimg Юлия Капитонова aimg Милан Лелич
Фото: Сергей Кислица, первый заместитель главы ОПУ (Getty Images)

Украине не стоит рассчитывать на то, что российская экономика коллапсирует в обозримом будущем.

Такое предупреждение в интервью РБК-Украина сделал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица.

Он отметил: если оценивать объективные реалии, становится ясно, что Россия не сможет выиграть эту войну.

"И Путину приходится платить высокую цену, 30+ тысяч жизней и санитарных потерь ежемесячно. Можно, конечно, "хорохориться" и делать вид, что тебе это безразлично, но будет оно аккумулироваться, аккумулироваться с каждым месяцем", - заявил Кислица.

Он добавил, что экономические проблемы врага тоже будут накапливаться. Несмотря на это, в России до сих пор достаточно ресурсов для обеспечения своих войск оружием и боеприпасами.

"Давайте не забывать, что это образование, которое имеет глубокие корни в советской системе и даже в царской России, где жизнь рядовых граждан ничего не стоила", - подчеркнул Кислица.

По его убеждению, в скором времени в стране-агрессорке начнутся процессы перераспределения имущества. Власть будет отбирать и имущество, и деньги - не только у бежавших из России россиян, но и у бизнесов.

"Вы же посмотрите, что происходит с приближенными к Ротенбергу людьми. Поэтому радоваться мысли о том, что Россия вдруг рухнет с точки зрения экономики - это очень далекая перспектива. И для этого вряд ли есть ресурс с нашей стороны - дождаться, когда у них будет экономический коллапс", - подытожил Кислица.

Как писало ранее РБК-Украина, Кислица раскрыл детали вчерашней встречи Зеленского и Трампа.

Также он рассказал, как помощник Путина упоминал о "турецких и шведских войнах" на мирных переговорах.

Кстати, с новым скандальным заявлением об Украине и РФ выступил и президент США Дональд Трамп. Это произошло во время саммита НАТО.

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