Кислица оценил вероятность краха российской экономики

Он отметил: если оценивать объективные реалии, становится ясно, что Россия не сможет выиграть эту войну.

"И Путину приходится платить высокую цену, 30+ тысяч жизней и санитарных потерь ежемесячно. Можно, конечно, "хорохориться" и делать вид, что тебе это безразлично, но будет оно аккумулироваться, аккумулироваться с каждым месяцем", - заявил Кислица.

Он добавил, что экономические проблемы врага тоже будут накапливаться. Несмотря на это, в России до сих пор достаточно ресурсов для обеспечения своих войск оружием и боеприпасами.

"Давайте не забывать, что это образование, которое имеет глубокие корни в советской системе и даже в царской России, где жизнь рядовых граждан ничего не стоила", - подчеркнул Кислица.

По его убеждению, в скором времени в стране-агрессорке начнутся процессы перераспределения имущества. Власть будет отбирать и имущество, и деньги - не только у бежавших из России россиян, но и у бизнесов.

"Вы же посмотрите, что происходит с приближенными к Ротенбергу людьми. Поэтому радоваться мысли о том, что Россия вдруг рухнет с точки зрения экономики - это очень далекая перспектива. И для этого вряд ли есть ресурс с нашей стороны - дождаться, когда у них будет экономический коллапс", - подытожил Кислица.