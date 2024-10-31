Кислиця в ООН: Північній Кореї в Україні потрібен досвід, війна може поширитись на Азію

Північна Корея участю у війні проти України хоче забезпечити своїх військових досвідом ведення бойових дій, адже війна "може поширитись з Європи на Азійський континент".

Пхеньянський режим, за його словами, не просто дає своїх солдатів Росії, у нього є власні інтереси та цілі.

"Ці військові КНДР, особливо офіцери, які переживуть війну, повернуться у свою країну, маючи винятковий досвід у веденні сучасної війни. Питання у тому, як саме КНДР буде використовувати цих досвідчених військових. І ми всі знаємо відповідь. Ми знаємо, що війна може поширитись з Європи на Азійський континент. Саме тому ці військові прибули в Росію. І швидше за все, вони будуть використовуватись не лише в Україні, а й у своєму регіоні", – сказав Кислиця.