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Кислиця в ООН: Північній Кореї в Україні потрібен досвід, війна може поширитись на Азію

Четвер 31 жовтня 2024 00:31
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Кислиця в ООН: Північній Кореї в Україні потрібен досвід, війна може поширитись на Азію Фото: представник України в ООН Сергій Кислиця (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Північна Корея участю у війні проти України хоче забезпечити своїх військових досвідом ведення бойових дій, адже війна "може поширитись з Європи на Азійський континент".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ представника України Сергія Кислиці на засіданні Радбезу ООН.

Пхеньянський режим, за його словами, не просто дає своїх солдатів Росії, у нього є власні інтереси та цілі.

"Ці військові КНДР, особливо офіцери, які переживуть війну, повернуться у свою країну, маючи винятковий досвід у веденні сучасної війни. Питання у тому, як саме КНДР буде використовувати цих досвідчених військових. І ми всі знаємо відповідь. Ми знаємо, що війна може поширитись з Європи на Азійський континент. Саме тому ці військові прибули в Росію. І швидше за все, вони будуть використовуватись не лише в Україні, а й у своєму регіоні", – сказав Кислиця.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН зібралася, щоб обговорити розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, військові КНДР почнуть воювати проти України в листопаді.

Раніше стало відомо, що у Владивостоці перебувають 1500 солдатів спецназу КНДР.

Сьогодні видання Financial Times повідомило, що у Курську область вже прибули 3 тисячі військових КНДР. Вони перебувають приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

У США заявили, що можлива участь військових КНДР у війні Росії проти України може призвести до нових форм підтримки Києва західними партнерами.

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