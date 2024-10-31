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Кислица в ООН: Северной Корее в Украине нужен опыт, война может распространиться на Азию

Четверг 31 октября 2024 00:31
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Кислица в ООН: Северной Корее в Украине нужен опыт, война может распространиться на Азию Фото: представитель Украины в ООН Сергей Кислица (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Северная Корея участием в войне против Украины хочет обеспечить своих военных опытом ведения боевых действий, ведь война "может распространиться из Европы на Азиатский континент".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление представителя Украины Сергея Кислицы на заседании Совбеза ООН.

Пхеньянский режим, по его словам, не просто дает своих солдат России, у него есть собственные интересы и цели.

"Эти военные КНДР, особенно офицеры, которые переживут войну, вернутся в свою страну, имея исключительный опыт в ведении современной войны. Вопрос в том, как именно КНДР будет использовать этих опытных военных. И мы все знаем ответ. Мы знаем, что война может распространиться из Европы на Азиатский континент. Именно поэтому эти военные прибыли в Россию", – сказал Кислица.

Напомним, Совет Безопасности ООН собрался, чтобы обсудить развертывание северокорейских военных на фронте в Украине.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, военные КНДР начнут воевать против Украины в ноябре.

Ранее стало известно, что во Владивостоке находятся 1500 солдат спецназа КНДР.

Сегодня издание Financial Times сообщило, что в Курскую область уже прибыли 3 тысячи военных КНДР. Они находятся примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

В США заявили, что возможное участие военных КНДР в войне России против Украины может привести к новым формам поддержки Киева западными партнерами.

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