Кислица в ООН: Северной Корее в Украине нужен опыт, война может распространиться на Азию
Северная Корея участием в войне против Украины хочет обеспечить своих военных опытом ведения боевых действий, ведь война "может распространиться из Европы на Азиатский континент".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление представителя Украины Сергея Кислицы на заседании Совбеза ООН.
Пхеньянский режим, по его словам, не просто дает своих солдат России, у него есть собственные интересы и цели.
"Эти военные КНДР, особенно офицеры, которые переживут войну, вернутся в свою страну, имея исключительный опыт в ведении современной войны. Вопрос в том, как именно КНДР будет использовать этих опытных военных. И мы все знаем ответ. Мы знаем, что война может распространиться из Европы на Азиатский континент. Именно поэтому эти военные прибыли в Россию", – сказал Кислица.
Напомним, Совет Безопасности ООН собрался, чтобы обсудить развертывание северокорейских военных на фронте в Украине.
По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, военные КНДР начнут воевать против Украины в ноябре.
Ранее стало известно, что во Владивостоке находятся 1500 солдат спецназа КНДР.
Сегодня издание Financial Times сообщило, что в Курскую область уже прибыли 3 тысячи военных КНДР. Они находятся примерно в 50 километрах от границы с Украиной.
В США заявили, что возможное участие военных КНДР в войне России против Украины может привести к новым формам поддержки Киева западными партнерами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.