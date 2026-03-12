В кишені пішло майже 20 мільйонів: на оборонному заводі викрили масштабну схему

Керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині розікрало майже 20 мільйонів гривень із бюджету. Гроші призначалися для закупівлі сировини на виробництво зброї для армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
Перший заступник гендиректора стратегічного оборонного підприємства на Дніпропетровщині разом із двома спільниками організував закупівлю металевої сировини за цінами, які на третину перевищували ринкові. Різниця між реальною та завищеною вартістю осідала в кишенях учасників оборудки у вигляді готівки.
До схеми залучили:
Загалом із бюджету вкрали 19,7 мільйона гривень. Матеріал мав іти на серійне виробництво озброєнь та боєприпасів для Сил оборони.
Слідчі провели обшуки у всіх фігурантів. Вилучили смартфони, комп'ютерну техніку та документи з доказами незаконної діяльності.
Усім трьом оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу - зокрема за привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз вирішується питання щодо запобіжних заходів.
Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему, до якої були причетні топпосадовці Повітряних сил України. У 2025 році на будівництво конструкцій виділили 1,4 мільярда гривень, однак перевірки виявили численні порушення.
Щоб їх зупинити, організатори схеми хотіли підкупити керівництво військової контррозвідки - за 13 мільйонів гривень залучити "лояльних" аудиторів. Фігурантів спіймали на передачі хабаря у 320 тисяч доларів.
А ще раніше ДБР накрило масштабну схему під час постачання продуктів для ЗСУ на Дніпропетровщині. Посадовці приймали неякісні продукти або неповну їх кількість і отримували за це відкати. Сума неправомірної вигоди сягнула 1 млн гривень.