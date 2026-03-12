В карманы ушло почти 20 миллионов: на оборонном заводе разоблачили масштабную схему

Как работала схема

Первый заместитель гендиректора стратегического оборонного предприятия на Днепропетровщине вместе с двумя сообщниками организовал закупку металлического сырья по ценам, которые на треть превышали рыночные. Разница между реальной и завышенной стоимостью оседала в карманах участников сделки в виде наличных.

В схему вовлекли:

заместителя начальника управления материально-технического снабжения завода;

руководителя аффилированной компании, которая торговала этим же сырьем.

Всего из бюджета украли 19,7 миллиона гривен. Материал должен был идти на серийное производство вооружений и боеприпасов для Сил обороны.

Следователи провели обыски у всех фигурантов. Изъяли смартфоны, компьютерную технику и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Всем троим объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса - в частности за присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о мерах пресечения.