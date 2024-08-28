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В Кировской области РФ жалуются на атаку дронов, атакована емкость для нефтепродуктов

Среда 28 августа 2024 11:49
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В Кировской области РФ жалуются на атаку дронов, атакована емкость для нефтепродуктов Иллюстративное изображение (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 28 августа, беспилотники атаковали емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Кировской области Александра Соколова.

"Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем", - пишет Соколов.

Также губернатор добавил, что на месте атаки работают профильные службы.

Тем временем российские Telegram-каналы сообщают о повторной серии взрывов в городе Котельнич Кировской области. По словам очевидцев, всего прозвучало до четырех "хлопков". Целью атаки, возможно, стала нефтебаза.

Пока что другие подробности ситуации не раскрываются.

В Кировской области РФ жалуются на атаку дронов, атакована емкость для нефтепродуктов

Фото: расстояние между Украиной и городом Котельнич Кировской области России (скриншот)

Пожары и взрывы на НПЗ в России

На днях мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефть-ОНПЗ" в российском Омске. Стоит добавить, что завод расположен в 2 тысячах километрах от украинской границы.

18 августа нефтебазу в Пролетарске атаковали дроны Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).

Также в начале текущего месяца беспилотники атаковали нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области в результате чего произошел пожар.

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