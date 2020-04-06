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В Кировоградской области зафиксировали первую смерть от COVID-19

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 04:36
В Кировоградской области зафиксировали первую смерть от COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 41 случай заболевания

В Кировоградской области 5 апреля зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня в Telegram.

Он сообщил, что в области лабораторным методом подтвердили 41 случай заболевания коронавирусом. Ни один человек в области еще не выздоровел.

"Лабораторный центр продолжает проводить ПЦР-тестирование лиц с контактного круга по ранее выявленным случаям", - отметил Балонь.

РБК-Украина писало, что по состоянию на вечер 5 апреля вирусологической референс-лабораторией подтверждено 1308 случаев заболевания коронавирус. Зафиксировано 57 новых случаев коронавируса.

Напомним, на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находятся 63 человека из-за подозрения на заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердили у 27 человек.

Кроме того, сообщалось о 27 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в Одесской облати. 5 апреля диагноз подтвердили у жителя Одессы 1963 года рождения, его госпитализировали в инфекционную больницу.

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