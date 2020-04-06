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Во Львовской областной инфекционной больнице семь больных в тяжелом состоянии

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 01:47
Во Львовской областной инфекционной больнице семь больных в тяжелом состоянии
Иллюстративное фото (скриншот с Youtube канала КГГА)

Двое больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

На лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находятся 63 человека из-за подозрения на заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Отмечается, что состояние большинства больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У семи пациентов состояние тяжелое. Двое пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

На самоизоляции находятся 224 человека. За все время выписаны - 99 пациентов.

В период с 20:30 по 22:00 5 апреля в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 7 человек. Пациенты из города Львов и Николаевского района.

В целом во Львовской области за все время с подозрением COVID - 19 обратилось 387 человек. У 27 пациентов подтвердили положительный результат теста на коронавирус.

Еще один человек с подтвержденным диагнозом умер в реанимационном отделении одной из больниц.

П'пять человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 3 пациентов выздоровели.

РБК-Украина писало, что по состоянию на вечер 5 апреля вирусологической референс-лабораторией подтверждено 1308 случаев заболевания коронавирус. Зафиксировано 57 новых случаев коронавирус.

по Состоянию на утро, 5 апреля, было известно об 1251 случае заболевания COVID-19. В частности, во Львовской области сообщалось о 15 заболевших.

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