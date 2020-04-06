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В Одесской области коронавирус подтвердили в 27 человек

Новости » Общество     06.04.2020 - 01:05
В Одесской области коронавирус подтвердили в 27 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

5 апреля диагноз подтвердили еще в одного мужчины

Лабораторным центром Министерства здравохранения в Одессе подтверждено всего 27 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцего в Facebook.

По его словам, 5 апреля диагноз подтвердили у жителя Одессы 1963 года рождения, его госпитализировали в инфекционную больницу.

"Карантин - это ответственность. В первую очередь, в отношении своих сограждан. К здоровью каждого, кто нас окружает. Замечу, что начиная с 29 марта введена новая обязательное условие для возвращения в Украину. После пересечения границы граждане должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию", - написал Куцый.

Ранее сообщалось, что Министерство здравохранения Украины дополнит обновленный государственный протокол лечения больных коронавирусом новыми медицинскими препаратами.

Напомним, что по состоянию на 5 апреля, число подтвержденных случаев коронавирус в Украине превысило 1300. За последние сутки Минздрав лабораторно подтвердил 57 случаев заболевания коронавирусом.

РБК-Украина писало, что в Украине за последние сутки зафиксировали 5 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом.

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