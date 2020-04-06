У Кіровоградській області зафіксовано першу смерть від COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 41 випадок захворювання

У Кіровоградській області 5 квітня зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня в Telegram.

Він повідомив, що в області лабораторним методом підтвердили 41 випадок захворювання коронавірусом. Жодна людина в області ще не одужала.

"Лабораторний центр продовжує проводити ПЛР-тестування осіб з контактного кола з раніше виявленими випадками", - зазначив Балонь.

РБК-Україна писало, що станом на вечір 5 квітня вірусологічної референс-лабораторією підтверджено 1308 випадків захворювання коронавірусом. Зафіксовано 57 нових випадків коронавіруса.

Нагадаємо, на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 63 людини через підозри на захворювання коронавірусом. Діагноз підтвердили у 27 осіб.

Крім того, повідомлялося про 27 підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Одеській галузі. 5 квітня діагноз підтвердили у жителя Одеси 1963 року народження, його госпіталізували в інфекційну лікарню.