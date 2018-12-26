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В Кировоградской области сняли ограничение движения транспорта

Новости » Общество    26.12.2018 - 19:02
В Кировоградской области сняли ограничение движения транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение возобновлено с 18:00 26 декабря

На территории Кировоградской области сняли все ограничения движения грузового и пассажирского транспорта с 18:00 26 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор" в Facebook.

Как отмечается, соответствующее решение принято на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в области. В то же время дорожная техника продолжает работать в усиленном круглосуточном режиме.

Кроме того, сохраняется ограничение на движение транспорта в Полтавской и Черкасской областях.

В Кировоградской области сняли ограничение движения транспорта

Напомним, по состоянию на утро 26 декабря снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины. В частности, движение было затруднено в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. После 15:00 ограничения в Днепропетровской области было снято.

В связи с пробками, которые образовались в результате снегопадов, с 14:00 26 декабря въезд в Полтавской области закрыт для всех видов транспорта. Ограничение движения транспорта остается на двух участках дорог. В частности - полиция по необходимости ограничивает движение для предоставления доступа снегоуборочной технике на автодорогах М-03 (между с. Красногоровка Великобагачанского р-на и с. Бригадировка Хорольского р-на) и Н-08 (Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь между деревнями Липово и Бугаевка Глобинского р-на).

Позже "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для перевозки граждан, движение которых осложнилось из-за непогоды в Полтавской области.

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