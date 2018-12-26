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У Кіровоградській області зняли обмеження руху транспорту

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 19:02
У Кіровоградській області зняли обмеження руху транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух відновлено з 18:00 26 грудня

На територiї Кiровоградської областi зняли всi обмеження руху вантажного та пасажирського транспорту з 18:00 26 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор" у Facebook

Як зазначаэться, вiдповiдне рiшення прийнято на засiданнi штабу з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй в областi. Водночас дорожня технiка продовжує працювати в посиленому цiлодобовому режимi.

Крім того, зберігається обмеження на рух транспорту в Полтавській та Черкаській областях.

У Кіровоградській області зняли обмеження руху транспорту

Нагадаємо, станом на ранок 26 грудня снігопади заблокували дороги у чотирьох областях України. Зокрема, рух було ускладнено у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Після 15:00 обмеження у Дніпропетровській області було зняте. 

У зв'язку з заторами, які утворилися внаслідок снігопадів, з 14:00 26 грудня в'їзд до Полтавської області закритий для усіх видів транспорту. Обмеження руху транспорту залишається на двох ділянках доріг. Зокрема - поліція за необхідності обмежує рух для надання доступу  снігоприбиральній техніці на автошляхах М-03 (між с. Красногорівка Великобагачанського р-ну та с. Бригадирівка Хорольського р-ну) та Н-08 (Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь між селами Липове та Бугаївка Глобинського р-ну).

Пізніше "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди для перевезення громадян, пересування яких ускладнилося через негоду у Полтавській області.

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