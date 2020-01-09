В Кировоградской области расстреляли двух человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Двойное убийство совершил неизвестный

В Светловодском районе Кировоградской области неизвестный расстрелял двух человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на областную полицию.

Сообщается, что сообщение об инциденте поступило еще вечером 8 января. Местная жительница сообщила, что неизвестный расстрелял ее родственников - мужчину и женщину в возрасте 36 и 40 лет.

"Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", - говорится в сообщении.

Напомним, до этого в Черновицкой области мужчина с пистолетом ранил двух человек. По данным полиции, вооруженный пистолетом и мечом 40-летний местный житель ударил одного из потерпевших рукояткой пистолета по голове, после чего устроил стрельбу и ранил второго человека.

На прошлой неделе в Ровно произошла стрельба вблизи ночного клуба "Лагуна", в ходе конфликта один из участников выстрелил в 25-летнего ровенчанина из травматического пистолета. Причастные к инциденту с места происшествия скрылись на автомобиле.