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В Кіровоградській області розстріляли двох осіб

Новини » Надзвичайні події     09.01.2020 - 17:59
В Кіровоградській області розстріляли двох осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подвійне вбивство скоїв невідомий

У Світловодському районі Кіровоградської області невідомий розстріляв двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласну поліцію.

Повідомляється, що повідомлення про інцидент надійшло ще ввечері 8 січня. Місцева жителька повідомила, що невідомий розстріляв її родичів - чоловіка і жінку віком 36 та 40 років.

"Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння особливо тяжкого злочину. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до цього в Чернівецькій області чоловік з пістолетом поранив двох людей. За даними поліції, озброєний пістолетом і мечем 40-річний місцевий житель вдарив одного з потерпілих рукояткою пістолета по голові, після чого влаштував стрілянину і поранив другу людину.

Минулого тижня в Рівному сталася стрілянина поблизу нічного клубу "Лагуна", в ході конфлікту один з учасників вистрілив у 25-річного рівнянина з травматичного пістолета. Причетні до інциденту з місця події втекли на автомобілі.

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