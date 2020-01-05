В Ровно возле ночного клуба устроили стрельбу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранения получил один человек

В Ровно в ночь на 5 января произошла стрельба вблизи ночного клуба "Лагуна". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Отмечается, что в 05:11 поступило сообщение о том, что на улице Соборная в областном центре вблизи развлекательного заведения неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из пистолета.

Следственно-оперативная группа выяснила, что между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего ровенчанина, предварительно из травматического пистолета. Лица, причастные к инциденту, с места происшествия уехали на легковом автомобиле.

Полицейские установят все обстоятельства произошедшего в рамках досудебного расследования по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия по установлению лиц, причастных к хулиганским действиям, в том числе и злоумышленника, который совершил выстрелы.

Потерпевшего, 25-летнего ровенчанина, который получил легкие телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпустили.

РБК-Украина писало, что в Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба, в которой пострадали шесть человек.

Напомним, 2 января в Киеве на улице Большой Васильковской произошла стрельба, в результате которой двое человек получили ранения.