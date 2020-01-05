ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ровно возле ночного клуба устроили стрельбу

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 11:31
В Ровно возле ночного клуба устроили стрельбу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранения получил один человек

В Ровно в ночь на 5 января произошла стрельба вблизи ночного клуба "Лагуна". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Отмечается, что в 05:11 поступило сообщение о том, что на улице Соборная в областном центре вблизи развлекательного заведения неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из пистолета.

Следственно-оперативная группа выяснила, что между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего ровенчанина, предварительно из травматического пистолета. Лица, причастные к инциденту, с места происшествия уехали на легковом автомобиле.

Полицейские установят все обстоятельства произошедшего в рамках досудебного расследования по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия по установлению лиц, причастных к хулиганским действиям, в том числе и злоумышленника, который совершил выстрелы.

Потерпевшего, 25-летнего ровенчанина, который получил легкие телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпустили.

РБК-Украина писало, что в Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба, в которой пострадали шесть человек.

Напомним, 2 января в Киеве на улице Большой Васильковской произошла стрельба, в результате которой двое человек получили ранения.

В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавшие В Мукачево в новогоднюю ночь стреляли из гранатомета
Новости Украины СтрельбаРовно
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь