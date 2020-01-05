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В Черновицкой области мужчина с пистолетом ранил двух человек

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 19:59
В Черновицкой области мужчина с пистолетом ранил двух человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Один из потерпевших получил ранение головы

В Черновицкой области в ночь на 5 января вооруженный пистолетом мужчина ранил двоих людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным полиции, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января в поселке городского типа Неполоковцы. Оказалось,что вооруженный пистолетом и мечом 40-летний местный житель устроил стрельбу, и ранил двоих людей, в возрасте 28 и 41 год.

Так, одного из потерпевших злоумышленник ударил рукояткой пистолета по голове, а второй получил рваную рану головы в результате выстрела. Пострадавших осмотрели медработники, после чего отпустили домой.

"Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у нападавшего меч и стартовый пистолет калибра 9 мм с признаками переделки вероятно для отстрела травматических патронов, а также другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на экспертизу", - рассказали в полиции.

Отмечается, что злоумышленник был задержан, а по факту инцидента было открыто уголовное производство по признакам хулиганства (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 5 января в Ровно возле ночного клуба на улице Соборной произошла стрельба. Между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего ровенчанина.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба, в которой пострадали шесть человек.

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