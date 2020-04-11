В Кировоградской области почти половину инфицированных COVID-19 составляют медики

Коронавирусом инфицированы 46 медработников
В Кировоградской области почти половину инфицированных вирусом COVID-19 составляют работники медицинских учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня.
Так, среди числа 106 зараженных коронавирусом - 43 медработников. 6 случаев стали летальными.
Коронавирусом заболели:
Также Балонь сообщил, что 41 житель Кировоградской области имеет легкое течение болезни и лечится дома. При этом 59 человек находятся на госпитализации.
Напомним, в Украине за сутки число инфицированных коронавирусом возросло более чем на 300 человек. По данным на 11 апреля, в стране зафиксировано 2511 случаев COVID-19.
При этом первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом.
Также РБК-Украина писало, что в Вооруженных силах Украины зафиксировали уже 10 случаев COVID-19, из них один летальный