У Кіровоградській області майже половину інфікованих COVID-19 складають медики

У Кіровоградській області майже половину інфікованих вірусом COVID-19 складають працівники медичних установ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня.

Так, серед числа 106 заражених коронавірусом - 43 медпрацівників. 6 випадків стали летальними.

Коронавірусом захворіли:

8 медпрацівників обласної лікарні;

20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни;

4 медпрацівників Центральної міської лікарні у Кропивницького;

6 медпрацівників приватної клініки;

1 медпрацівник онкоцентру;

1 медпрацівник Центру репродуктивної медицини;

1 медпрацівник Центру екстреної медичної допомоги;

2 фармацевти.

Також Балонь повідомив, що 41 житель Кіровоградської області має легкий перебіг хвороби й лікується вдома. При цьому 59 осіб перебувають на госпіталізації.

Нагадаємо, в Україні за добу число інфікованих коронавірусом зросла на 308 осіб. За даними на 11 квітня, в країні зафіксовано 2511 випадків COVID-19.

При цьому перші два випадки COVID-19 зафіксовані в Миколаївській області. Тепер в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в Збройних силах України зафіксували вже 10 випадків COVID-19, з них один летальний