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У Кіровоградській області майже половину інфікованих COVID-19 складають медики

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Коронавірусом інфіковані 46 медпрацівників

У Кіровоградській області майже половину інфікованих вірусом COVID-19 складають працівники медичних установ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня.

Так, серед числа 106 заражених коронавірусом - 43 медпрацівників. 6 випадків стали летальними.

Коронавірусом захворіли:

  • 8 медпрацівників обласної лікарні;
  • 20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни;
  • 4 медпрацівників Центральної міської лікарні у Кропивницького;
  • 6 медпрацівників приватної клініки;
  • 1 медпрацівник онкоцентру;
  • 1 медпрацівник Центру репродуктивної медицини;
  • 1 медпрацівник Центру екстреної медичної допомоги;
  • 2 фармацевти.

Також Балонь повідомив, що 41 житель Кіровоградської області має легкий перебіг хвороби й лікується вдома. При цьому 59 осіб перебувають на госпіталізації.

Нагадаємо, в Україні за добу число інфікованих коронавірусом зросла на 308 осіб. За даними на 11 квітня, в країні зафіксовано 2511 випадків COVID-19.

При цьому перші два випадки COVID-19 зафіксовані в Миколаївській області. Тепер в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в Збройних силах України зафіксували вже 10 випадків COVID-19, з них один летальний

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