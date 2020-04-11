В ВСУ зафиксировали уже 10 случаев COVID-19, из них один летальный

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На изоляции находятся 180 человек

По состоянию на утро, 11 апреля, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 10 случаев заболевания вирусом COVID-19, из них 1 летальный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 20 человек.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), что не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь каждый день или живете вместе", - отмечают в Минобороны.

Напомним, в Украине за сутки число инфицированных коронавирусом возросло более чем на 300 человек. По данным на 11 апреля, в стране зафиксировано 2511 случаев COVID-19.

При этом первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом.

Кроме этого, в Украине за сутки коронавирусом заболели еще 18 детей. Всего заболели 163 ребенка.

Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 6%. В то же время показатель летальности составляет 2,9%.