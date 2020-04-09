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В Кировоградской области COVID-19 выявили у 2 беременных и 1 ребенка

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 15:09
В Кировоградской области COVID-19 выявили у 2 беременных и 1 ребенка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У всех троих легкая степень болезни

В Кировоградской области коронавирус выявили у двух беременных женщин и одного ребенка. Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь.

По его словам, у обеих женщин и ребенка легкая форма заболевания. При этом ребенок находится на изоляции в областной больнице.

"Среди инфицированных в Кировоградской области есть 2 беременные 1 женщина с Кропивницкого и 1 женщина из Долинского района. Обе имеют легкое течение болезни и находятся дома на самоизоляции. В Кировоградской области пока на COVID-19 инфицирован 1 ребенок. Речь идет о 11-летнюю девочку из Кропивницкого. Она имеет легкое течение болезни и находится на изоляции в областной больнице", - написал Балонь.

Также глава ОГА отметил, что информация о якобы троих больных детях в Александрии не соответствует действительности, так как ПЦР-диагностика не выявила у них заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области зафиксировали еще две смерти от COVID-19. Общее количество жертв увеличилось до четырех. Всего в области 82 пациента с подтвержденной коронавирусной болезнью.

Отметим, за сутки количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось на 224 человека. Всего зафиксировано 1892 случаев заражений.

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