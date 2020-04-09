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В Кировоградской области умерли еще два пациента с COVID-19

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 12:58
В Кировоградской области умерли еще два пациента с COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще семеро больных находятся в тяжелом состоянии

От коронавируса в Кировоградской области умерли еще два человека, общее число смертей в регионе достигло 4. Об этом в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

По его словам, в области подтверждены 82 случая коронавируса, из которых 4 летальных.

"Умер 72-летний мужчина, который длительное время находился в Центральной городской больнице в Кропивницком с болезнью сердца и был инфицирован коронавирусом. Также в частной клинике от полиорганной недостаточности умерла 54-летняя женщина. Посмертные результаты ПЦР-тестирования подтвердили ее инфицирование COVID-19", - отметил Балонь.

При этом 50 человек находятся на госпитализации, среди них в тяжелом состоянии - 7. В числе заболевших - 28 медиков и 1 работница аптеки.

В Кировоградской области умерли еще два пациента с COVID-19

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области умерла пациентка с COVID-19 сразу после госпитализации. Женщина проживала в Новомиргороде и слишком поздно обратилась за помощью.

Сегодня стало известно, что в Полтавской области выздоровел первый пациент с коронавирусом. В частности, выздоровела 28-летняя девушка из Горишних Плавней. Диагноз ей поставили 27 марта, а заболевание протекало в легкой форме

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