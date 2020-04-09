В Хмельницком с подозрением на коронавирус умер медик

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области подтверждено 15 случаев заражения

В Хмельницком с подозрением на коронавирус умерла сотрудница районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

Как сообщается, медик находилась на лечении. У нее заподозрили коронавирус.

"Результаты тестирования пока ожидают из лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что коллегам женщины уже сделали анализы на COVID-19 - результат у всех был отрицательный.

Отметим, в Хмельницкой области зарегистрировали 15 случаев COVID-19. Семь пациентов из Хмельницкого, шесть - из Шепетовки, еще двое - из Хмельницкого и Волочисского районов.

Напомним, в Одесской области коронавирус подтвердили у трех медиков.

Кроме того, в Черновицкой области 51 медицинский работник заболел коронавирусом. При этом отмечается, что только шестеро из них подхватили инфекцию на рабочем месте.

Также в Киеве коронавирусную инфекцию подхватили трое медиков.

Добавим, что по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новые случая.