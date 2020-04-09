ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Хмельницком с подозрением на коронавирус умер медик

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 14:56
В Хмельницком с подозрением на коронавирус умер медик
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области подтверждено 15 случаев заражения

В Хмельницком с подозрением на коронавирус умерла сотрудница районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

Как сообщается, медик находилась на лечении. У нее заподозрили коронавирус.

"Результаты тестирования пока ожидают из лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что коллегам женщины уже сделали анализы на COVID-19 - результат у всех был отрицательный.

Отметим, в Хмельницкой области зарегистрировали 15 случаев COVID-19. Семь пациентов из Хмельницкого, шесть - из Шепетовки, еще двое - из Хмельницкого и Волочисского районов.

Напомним, в Одесской области коронавирус подтвердили у трех медиков.

Кроме того, в Черновицкой области 51 медицинский работник заболел коронавирусом. При этом отмечается, что только шестеро из них подхватили инфекцию на рабочем месте.

Также в Киеве коронавирусную инфекцию подхватили трое медиков.

Добавим, что по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новые случая.

Киевская ОГА допустила продление карантина до осени В Одесской области коронавирусом заразились трое медиков
Новости Украины ХмельницкийКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь