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У Кіровоградській області без світла залишилось 16 населених пунктів

Фото: у Кіровоградській області без світла залишилось 16 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Кіровоградській області відбулося масштабне вимкнення електроенергії 21 квітня. Без світла 16 населених пунктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"У Кіровоградській області внаслідок спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП без електропостачання - 16 населених пунктів. Бригади енергетиків працюють", - розповів він.

Голова ОВА зазначив, що сьогодні синоптики попереджають про значні пориви вітру. 

"Під час сильного вітру уникайте перебування поруч з великими деревами, не паркуйте під ними автотранспорт. Краще триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Будьте пильними та бережіть себе!" - додав Райкович.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська останнім часом влаштували кілька масованих атак по Україні, під час яких основний удар припав на енергетичну інфраструктуру. 18 квітня в енергосистемі України спостерігався дефіцит, залучалася екстрена допомога від інших країн, він зберігався і 19 квітня. При цьому через значні пошкодження енергооб'єктів та зниження температури застосовувалися обмеження для промисловості.

Водночас, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що незважаючи на російські атаки, блекауту в Україні не буде. У той же час українців попросили обмежити використання електроприладів кожного дня на три години - з 19:00 до 22:00.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Кіровоградська областьВимкнення світла