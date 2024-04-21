У Кіровоградській області без світла залишилось 16 населених пунктів

"У Кіровоградській області внаслідок спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП без електропостачання - 16 населених пунктів. Бригади енергетиків працюють", - розповів він.

Голова ОВА зазначив, що сьогодні синоптики попереджають про значні пориви вітру.

"Під час сильного вітру уникайте перебування поруч з великими деревами, не паркуйте під ними автотранспорт. Краще триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Будьте пильними та бережіть себе!" - додав Райкович.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська останнім часом влаштували кілька масованих атак по Україні, під час яких основний удар припав на енергетичну інфраструктуру. 18 квітня в енергосистемі України спостерігався дефіцит, залучалася екстрена допомога від інших країн, він зберігався і 19 квітня. При цьому через значні пошкодження енергооб'єктів та зниження температури застосовувалися обмеження для промисловості.

Водночас, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що незважаючи на російські атаки, блекауту в Україні не буде. У той же час українців попросили обмежити використання електроприладів кожного дня на три години - з 19:00 до 22:00.