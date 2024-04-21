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В Кировоградской области без света остались 16 населенных пунктов

Фото: в Кировоградской области без света остались 16 населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Кировоградской области произошло масштабное отключение электроэнергии 21 апреля. Без света 16 населенных пунктов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В Кировоградской области вследствие срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП без электроснабжения - 16 населенных пунктов. Бригады энергетиков работают", - рассказал он.

Глава ОВА отметил, что сегодня синоптики предупреждают о значительных порывах ветра.

"Во время сильного ветра избегайте пребывания рядом с большими деревьями, не паркуйте под ними автотранспорт. Лучше держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Будьте бдительны и берегите себя!" - добавил Райкович.

Ситуация со светом в Украине 

Российские войска в последнее время устроили несколько массированных атак по Украине, во время которых основной удар припал на энергетическую инфраструктуру. 18 апреля в энергосистеме Украины наблюдался дефицит, привлекалась экстренная помощь от других стран, он сохранялся и 19 апреля. При этом из-за значительных повреждений энергообъектов и снижения температуры применялись ограничения для промышленности

В тоже время министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что несмотря на российские атаки, блекаута в Украине не будет. В тоже время украинцев попросили ограничить использование электроприборов каждый день на три часа - с 19:00 до 22:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Кировоградская областьОтключение света