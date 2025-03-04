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В Кировоградской области неизвестный предмет взорвался в руках ребенка: он травмировался

Вторник 04 марта 2025 20:20
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В Кировоградской области неизвестный предмет взорвался в руках ребенка: он травмировался Фото: Заминированные территории (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В городе Светловодск Кировоградской области неизвестный предмет взорвался в руках ребенка. В результате этого девочка получила травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Сообщается, что в Светловодске 1,7-летняя девочка получила травмы в результате взрыва неизвестного предмета. Он сдетонировал, когда находился у нее в руках.

Как сообщает полиция, ребенка госпитализировали. Девочка находится под наблюдением врачей и сейчас ее состояние стабильное.

Правоохранители призывают граждан быть крайне осторожными: не подходить к подозрительным предметам, не трогать их и в случае обнаружения немедленно сообщать по номеру 101.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине на территориях, загрязненных взрывоопасными предметами, устанавливают предупредительные знаки. Они должны предотвратить случайное попадание людей в опасные зоны. Знаки обычно красного цвета с белыми надписями или символами и размещаются вдоль дорог, троп и у входов на опасные территории. Если вы увидели такой знак, то к этой территории нельзя приближаться.

Также мы писали, как объяснить детям об опасности взрывоопасных предметов. Они могут быть замаскированы под игрушки, мобильные телефоны или даже обычные вещи. Детям следует объяснять, что любая подозрительная находка может быть смертельно опасной. В Украине создан сайт "Суперкоманда против мин", где в формате игр, комиксов и мультфильмов рассказывается о правилах безопасного поведения.

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