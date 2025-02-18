У Кіровоградській області дрон РФ влучив у багатоповерхівку, серед постраждалих є діти

Як уточнив керівник ОВА, це жінка з двома дітьми.

"Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала", - розповів чиновник та додав, що з будинку було евакуйовано мешканців, загалом з 38 квартир.

В адміністрації розповіли, що на місці триває робота усіх відповідних служб. В ОВА також оприлюднили кадри із наслідками влучання БПЛА противника у багатоповерхівку, й на фото можна побачити пожежу.

Російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку у місті Долинська у ніч проти 18 лютого (фото: t.me/kirovogradskaODA

Крім того, поінформував глава Кіровоградської ОВА, вночі ворожі безпілотники також атакували Кропивницький район - там обійшлося без постраждалих.

Оновлено: поліція документує новий злочин окупантів

Як передали в Національній поліції України, у результаті атаки ворожих дронів було пошкоджено багатоповерховий будинок у місті Долинська, й були травмовані три людини.

"Тілесні ушкодження отримали троє жителів, із них двоє дітей. Всім надано медичну допомогу, двох госпіталізовано", - йдеться в заяві.

Також у НПУ додали, що поліцейські та рятувальники, які прибули на місце, провели евакуацію мешканців під'їзду, й наразі надають громадянам необхідну допомогу.

"Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 ККУ. Правоохоронці документують злочини, вчинені країною-агресором", - розповіли в Секторі комунікації поліції Кіровоградської області.

Довідка: місто Долинська розташоване у Кропивницькому районі Кіровоградської області. Площа населеного пункту складає усього трохи більше ніж 12 квадратних кілометрів. За даними на 2025 рік, населення міста - 19 472 особи.

У безпосередній близькості до місто Долинська знаходиться відомий "довгобуд" - Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд (КГЗКОР). Населений пункт називають важливим залізничним вузлом.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що напередодні ввечері у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу на тлі загрози атаки уданих БПЛА противника.

Сигнал тривоги через небезпеку "Шахедів" звучав і в столиці, і потім стало відомо про роботу ППО в Києві, зокрема на півночі міста.

Пізніше столична влада розповіла, що у Святошинському районі Києва було зафіксоване падіння уламків БПЛА противника. Мер Віталій Кличко поінформував, що було загоряння на території промислового підприємства, а також палали автівки в дворі житлового будинку поруч.

Як розповіли в КМВА, у Києві обійшлося без постраждалих, уламки дрона противника впали в нежитловій зоні, й було зафіксовано пожежу в складському приміщенні.