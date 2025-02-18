В Кировоградской области дрон РФ попал в многоэтажку, среди пострадавших есть дети

Как уточнил руководитель ОВА, это женщина с двумя детьми.

"Им сразу оказали медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась", - рассказал чиновник и добавил, что из дома были эвакуированы жители, всего из 38 квартир.

В администрации рассказали, что на месте продолжается работа всех соответствующих служб. В ОВА также обнародовали кадры с последствиями попадания БПЛА противника в многоэтажку, и на фото можно увидеть пожар.

Российский беспилотник попал в жилую многоэтажку в городе Долинская в ночь на 18 февраля (фото: t.me/kirovogradskaODA

Кроме того, проинформировал глава Кировоградской ОГА, ночью вражеские беспилотники также атаковали Кропивницкий район - там обошлось без пострадавших.

Обновлено: полиция документирует новое преступление оккупантов

Как передали в Национальной полиции Украины, в результате атаки вражеских дронов был поврежден многоэтажный дом в городе Долинская, и были травмированы три человека.

"Телесные повреждения получили трое жителей, из них двое детей. Всем оказана медицинская помощь, двое госпитализированы", - говорится в заявлении.

Также в НПУ добавили, что прибывшие на место полицейские и спасатели провели эвакуацию жителей подъезда, и сейчас оказывают гражданам необходимую помощь.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 УКУ. Правоохранители документируют преступления, совершенные страной-агрессором", - рассказали в Секторе коммуникации полиции Кировоградской области.

Справка: город Долинская расположен в Кропивницком районе Кировоградской области. Площадь населенного пункта составляет всего чуть более 12 квадратных километров. По данным на 2025 год, население города - 19 472 человека.

В непосредственной близости к городу Долинская находится известный "долгострой" - Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд (КГОКОР). Населенный пункт называют важным железнодорожным узлом.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что накануне вечером во многих областях Украины объявили воздушную тревогу на фоне угрозы атаки ударных БПЛА противника.

Сигнал тревога из-за опасности "Шахедов" звучал и в столице, и затем стало известно о работе ПВО в Киеве, в частности на севере города.

Позже столичные власти рассказали, что в Святошинском районе Киева было зафиксировано падение обломков БПЛА противника. Мэр Виталий Кличко проинформировал, что было возгорание на территории промышленного предприятия, а также пылали машины во дворе жилого дома рядом.

Как рассказали в КГВА, в Киеве обошлось без пострадавших, обломки дрона противника упали в нежилой зоне и был зафиксирован пожар в складском помещении.