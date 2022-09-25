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Кирил запропонував росіянам "змити гріхи" в обмін на смерть на війні проти України

Фото: патріарх РПЦ Кирил (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Патріарх РПЦ Кирил заявив, що смерть при виконанні військового обов'язку є "жертвою" і нібито "змиває всі гріхи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

За даними видання, російський патріарх вирішив виправдати смерть російських окупантів на війні проти українців під час недільної проповіді.

"Церква молиться про те, щоб ця боротьба закінчилася якнайшвидше, щоб якнайменше братів убили один одного в цій братовбивчій війні. І одночасно Церква усвідомлює, що якщо хтось, керований почуттям обов'язку, необхідністю скласти присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине при виконанні військового обов'язку, то він, безсумнівно, чинить діяння, рівносильне жертві. Він приносить себе в жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина вчинила", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск закликав священнослужителів не використати релігію для виправдання "зла війни", натякаючи на патріарха Кирила.

Також ми писали, що Кабмін схвалив запровадження санкцій проти патріарха Кирила за його підтримку війни РФ проти України.

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Патриарх КириллВійна Росії проти України