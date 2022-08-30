Украина может ввести санкции против патриарха Кирилла и иерархов РПЦ
Кабинет министров Украины одобрил предложения по введению санкций против патриарха Кирилла и ряда представителей Русской православной церкви (РПЦ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Сообщается, что санкционный список вынесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Предлагается ввести санкции сроком на 10 лет против:
- патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)
- руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева Григория Валерьевича)
- заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ протоиерея Николая Балашова (Балашова Николая Владимировича)
- митрополита Псковского и Порховского РПЦ Тихона (Шевкунова Георгия Александровича)
- архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича)
- протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимирова
- митрофорного протоиерея РПЦ, проповедника, телеведущего Андрея Ткачева
- православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Алексея Осипова
Санкции предусматривают: блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов и т.д.
Напомним, ранее Литва запретила въезд патриарху Кириллу, а Канада ввела против него санкции. В то же время ограничения в отношении него не были поддержаны на уровне Евросоюза.
В связи с тем, что глава РПЦ поддерживает войну, Православная церковь Украины просила Вселенский патриархат лишить его престола.
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