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Киргизия заявила об обострении ситуации на границе с Таджикистаном

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Пятница 04 июня 2021 07:19
Киргизия заявила об обострении ситуации на границе с Таджикистаном Фото: военные Киргизии на границе (gps.gov.kg)
Автор: Артур Родивилов

Обстановка на участке границы Киргизии и Таджикистана напряженная. Со стороны Таджикистана наблюдается скопление техники и военнослужащих, сообщила пограничная служба госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Об этом заявили в погранслужбе Киргизии, передает "АКИpress".

По данным службы, представители Таджикистана ночью начали устанавливать контейнер на неописанном участке в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области и зашли на территорию Киргизии до тысячи метров.

"Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная. С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике", - говорится в сообщении.

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Напомним, конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.

На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

В ходе конфликта погибли более 34 человека. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.

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