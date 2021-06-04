Киргизія заявила про загострення ситуації на кордоні з Таджикистаном
Обстановка на ділянці кордону Киргизії і Таджикистану напружений. З боку Таджикистану спостерігається скупчення техніки і військовослужбовців, повідомила прикордонна служба Держкомітету національної безпеки Киргизії.
За даними служби, представники Таджикистану вночі почали встановлювати контейнер на невимовній ділянці в місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району Ошської області і зайшли на територію Киргизії до тисячі метрів.
"Обстановка на киргизько-Таджицькій ділянці державного кордону характеризується як напружена. З таджицької сторони спостерігається скупчення особового складу військовослужбовців на автомобільній і легкоброньованій техніці", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, конфлікт між Таджикистаном і Киргизією загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.
На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизія і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.
В ході конфлікту загинули понад 34 людини. 1-2 травня в Киргизії оголошені днями національної жалоби.
Делегації Киргизії і Таджикистану 30 Квітня зустрілися на нейтральній території і домовилися про відведення військ із зони конфлікту.