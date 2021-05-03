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Киргизия и Таджикистан отвели дополнительные силы от границы

Новина українською → Киргизия, Таджикистан , Понедельник 03 мая 2021 09:28
Киргизия и Таджикистан отвели дополнительные силы от границы Фото: президент Киргизии Садир Жапаров (president.kg)
Автор: Даша Харченко

Киргизия и Таджикистан отвели дополнительные силы от границы. Ситуация на границе остается стабильной.

Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.

Пограничники патрулируют линию киргизско-таджикской границы. За прошедшую ночь инциденты не были зафиксированы.

На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

Ранее РБК-Украина писало, что в ходе конфликта погибли более 30 человек.

2 мая стало известно, что Киргизия и Таджикистан подписали совместный протокол делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы. Согласно документу, будет активизирован процесса описания общего участка.

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