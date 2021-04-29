Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести войска

Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились прекратить огонь на границе с 20:00 по местному времени (17:00 по киевскому) 29 апреля. Министры также условились отвести войска в места постоянной дислокации.
Об этом сообщило министерство иностранных дел Киргизии.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств Киргизии и Таджикистана Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин провели несколько раундов переговоров. В ходе них были достигнуты договоренности о полном прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени (17:00 по киевскому).
Кроме того, министры условились отвести с места конфликта военные силы в места их постоянной дислокации.
Главы МИД также договорились в течение ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления приграничных районов. Ожидается, что темой обсуждения станут дальнейшие детали урегулирования конфликта.
Казакбаев и Мухриддин призвали все стороны конфликта не поддаваться на провокации “деструктивных сил”.
Напомним, ранее сообщалось, что на фоне эскалации приграничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга. В частности, таджикская сторона провела массированный обстрел нескольких застав, а киргизский спецназ захватил одну из погранзастав Таджикистана.
Также сообщалось, что в результате конфликта ранены несколько десятков человек, также есть информация об одном погибшем. По уточненным данным, число пострадавших с обеих сторон приближается к 60.