UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести войска

Автор: РБК-Украина

Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились прекратить огонь на границе с 20:00 по местному времени (17:00 по киевскому) 29 апреля. Министры также условились отвести войска в места постоянной дислокации.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Киргизии.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств Киргизии и Таджикистана Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин провели несколько раундов переговоров. В ходе них были достигнуты договоренности о полном прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени (17:00 по киевскому).

Кроме того, министры условились отвести с места конфликта военные силы в места их постоянной дислокации.

Главы МИД также договорились в течение ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления приграничных районов. Ожидается, что темой обсуждения станут дальнейшие детали урегулирования конфликта.

Казакбаев и Мухриддин призвали все стороны конфликта не поддаваться на провокации “деструктивных сил”.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне эскалации приграничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга. В частности, таджикская сторона провела массированный обстрел нескольких застав, а киргизский спецназ захватил одну из погранзастав Таджикистана.

Также сообщалось, что в результате конфликта ранены несколько десятков человек, также есть информация об одном погибшем. По уточненным данным, число пострадавших с обеих сторон приближается к 60.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины конфликтКиргизияТаджикистан