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Киргизия и Таджикистан договорились решить конфликт дипломатическим путем

Новина українською → Бишкек, Душанбе, Четверг 29 апреля 2021 18:09
Киргизия и Таджикистан договорились решить конфликт дипломатическим путем Фото: силовики на месте конфликта (akipress com)
Автор: РБК-Украина

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана договорились решить дипломатическим путем. Сегодня должна пройти встреча глав силовых ведомств обеих стран.

Об этом пишет таджикское издание "Азия Плюс".

Сообщается, что переговоры министров иностранных дел обеих стран уже прошли.

"Стороны отметили необходимость решить данный конфликт в дипломатическо-политическом русле. Договоренность: сегодня вечером в Исфаре пройдут переговоры глав правоохранительных органов двух стран", - сообщили в МИД Таджикистана.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне эскалации приграничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга. В частности, таджикская сторона провела массированный обстрел нескольких застав, а киргизский спецназ захватил одну из погранзастав Таджикистана.

Также сообщалось, что в результате конфликта ранены несколько десятков человек, также есть информация об одном погибшем. По уточненным данным, число пострадавших с обеих сторон приближается к 60.

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